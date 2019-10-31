Esra Erol'da 31 Ekim bölümü izle! 2,5 yaşındaki Erdal Rüzgar'ın nerede olduğu aranıyor 31.10.2019 21:52

Haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programındaki gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı yayını kaçıran veya tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 31 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.