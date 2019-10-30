Esra Erol'da 30 Ekim bölümü izle! Esra Erol'da bugün hangi gelişmeler yaşandı? 30.10.2019 22:16

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 30 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.