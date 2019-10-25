Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bugün programda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Canlı yayını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 25 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 25 Ekim bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol 25 Ekim bölümünde yaşananlar...25.10.2019 19:36
- Esra Erol'da 25 Ekim bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol 25 Ekim bölümünde yaşananlar...
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