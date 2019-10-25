Haberler Web TV Esra Erol'da 25 Ekim bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol 25 Ekim bölümünde yaşananlar...

Esra Erol'da 25 Ekim bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol 25 Ekim bölümünde yaşananlar...

25.10.2019 19:36

Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bugün programda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Canlı yayını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 25 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Esra Erol'da Videoları