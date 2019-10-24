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Esra Erol'da 24 Ekim bölümü izle! Esra Erol'da programında bugün neler yaşandı?

24.10.2019 21:53

ATV ekranlarında saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programı her gün saat 19.00'a kadar devam ediyor. Bugün programda Oğlum Erdal Rüzgar Vural'ı kaçırıyor dediği eski kayınpederi canlı yayına katıldı. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 24 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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