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Esra Erol'da 22 Ekim tek parça izle! Kendini ''Doktor'' olarak tanıtan kişiler canlı yayına katıldı

22.10.2019 20:11

ATV ekranlarında haftaiçi saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Her gün programda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Salı günü canlı olarak yayınlanan yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 22 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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