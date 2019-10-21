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Esra Erol'da 21 Ekim bölümü tek parça izle! Şenol ve Fatma çifti oğullarının kaçırıldığını iddia etti

21.10.2019 22:06

Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü canlı olarak yayınlanan yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 21 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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