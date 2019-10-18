Haftaiçi her gün ATV ekranlarında 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşanan olaylar dikkat çekti. Programda 4 Haziran tarihinden beri aranan Saadet Hanım bulundu. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 18 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 18 Ekim bölümü tek parça izle! Saadet, annesi Serpil Hanım ile karşı karşıya geldi18.10.2019 22:39
- Esra Erol'da 18 Ekim bölümü tek parça izle! Saadet, annesi Serpil Hanım ile karşı karşıya geldi
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