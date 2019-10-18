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Esra Erol'da 18 Ekim bölümü tek parça izle! Saadet, annesi Serpil Hanım ile karşı karşıya geldi

18.10.2019 22:39

Haftaiçi her gün ATV ekranlarında 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşanan olaylar dikkat çekti. Programda 4 Haziran tarihinden beri aranan Saadet Hanım bulundu. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 18 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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