Esra Erol'da 15 Kasım bölümü izle! 45 gündür kayıp olan Berfin bulundu 15.11.2019 21:51

Haftaiçi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 15 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.