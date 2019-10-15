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Esra Erol'da 14 Ekim bölümü tek parça izle! Esra Erol'da Lokman evladına kavuştu

15.10.2019 00:01

ATV ekranlarında izleyiciler tarafından merakla takip edilen Esra Erol'da programında yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Bugün canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 14 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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