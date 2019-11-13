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Esra Erol'da 13 Kasım yeni bölümü tek parça izle! Canlı yayında Şaban ve Gülşah yüzleşti

13.11.2019 19:48

ATV ekranlarında haftaiçi saat 16.20'de başlayıp 19.00'a kadar devam eden Esra Erol'da programında bugün yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 13 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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