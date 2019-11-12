Esra Erol'da 12 Kasım yeni bölüm tek parça izle! Gülşah hakkındaki iddialara cevap verdi

Haftaiçi her gün saat saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bugün yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Programda Şaban Bey'in eşi Gülşah Hanım, hakkındaki tüm iddialara canlı yayında cevap verdi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 12 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 12 Kasım yeni bölüm tek parça izle! Gülşah hakkındaki iddialara cevap verdi12.11.2019 20:25
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