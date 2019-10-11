Haberler Web TV Esra Erol'da 11 Ekim tek parça izle! Rüstem'in 27 yıldır görmediği annesi Gülsabah Hanım bulundu

Esra Erol'da 11 Ekim tek parça izle! Rüstem'in 27 yıldır görmediği annesi Gülsabah Hanım bulundu

11.10.2019 20:53

Esra Erol'da programı haftaiçi saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Esra Erol'da programında izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 10 Ekim bölümü takvim.com.tr'de.


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