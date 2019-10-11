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Esra Erol'da 10 Ekim bölümü tek parça izle! Tahsin Bey'in 10 yıllık kayıp eşi bulundu

11.10.2019 02:02

ATV ekranlarında haftaiçi saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 10 Ekim bölümü takvim.com.tr'de.


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