Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm full izle! EDHO son bölüm tek parça izle 25.09.2019 00:38

Salı akşamlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziye yeni sezonda pek çok yeni karakterler dahil oldu. EDHO’da yaşananlar ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr’de.

YENİ BİR SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR

Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

HIZIR KALBİNİ SEVDA'YA AÇIYOR

Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır.

HIZIR VE SEVDA NE YAPACAK?

Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.