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Melike, Sevda'yı sert bir şekilde uyarıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm

19.11.2019 23:05

Salı günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Melike, Sevda'yı sert bir şekilde uyarıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


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