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Hızır planını uygulamaya başlıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm

19.11.2019 22:56

Salı akşamı ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam ortalık karışmaya başladı. Yeni bölümde Hızır, hainin kim olduğunu bulmak için planını uyguluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


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