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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

20.10.2019 22:39

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisinin merakla takip ettiği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 144. yeni bölüm fragmanı "Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek!" başlığı ile yayınlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte EDHO'nun 144. bölüm fragmanı... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de ve takvim.com.tr'de...


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