Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm fragmanı

"Zamanlamayı doğru yapmazsa, Ceylan da ben ya da Ünal Bey de ölür!"
Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm fragmanı13 Mart 2018, Salı
"Zamanlamayı doğru yapmazsa, Ceylan da ben ya da Ünal Bey de ölür!"
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