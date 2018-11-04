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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı | EDHO izle

04 Kasım 2018, Pazar

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘EDHO’nun 114. bölüm fragmanı yayınlandı. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas iplerini eline almıştı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin 114. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz



"Sen bana onun ismini ver, ben de sana bütün istediğin her şeyi vereyim!"
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