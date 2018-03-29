Ailenin etrafı kara bulutla kaplı
Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. Bölüm28 Mart 2018, Çarşamba
Ailenin etrafı kara bulutla kaplı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. Bölüm
- Hepimizin başı sağ olsun!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. Bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. Bölüm Fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölüm
- Hakkı, Ekrem'i sattı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. Bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.