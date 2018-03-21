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Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. Bölüm21 Mart 2018, Çarşamba
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- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm fragmanı
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- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. Bölüm fragmanı
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