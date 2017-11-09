Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 79.Bölüm

Hızır Çakırbeyli, kurulan komplolar sonucunda tuzağa düşer ve kendini cezaevi kapısının önünde bulur. Herkes ya namlunun ucunda ya da cezaevi yolundayken henüz yakalanmayan Alparslan ve İlyas av olmadan düşmanlarını avlamanın peşindedirler. Mürsel'e ulaşıp daha fazla canın yanmasını önlemek için girişecekleri zor bir görev onları bekliyordur. Diğer bir zor görev ise her daim ailesini toparlamayı kendine vazife bilen Meryem'e düşer. Bu kez yapacakları Çakırbeyli hanesini ayakta tutmaya çalışmakla sınırlı kalmaz. Ailesine yöneltilen tehditlere daha fazla göz yummayacak, olanlara bir nokta koymak için büyük bir oyun kuracaktır. Dört bir yandan kötü haberler gelmeye devam ederken Ceylan da boş duramaz. Kadınların kontrolü ele aldığı günler tahmin edilenden daha hareketli geçecektir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 79.Bölüm08 Kasım 2017, Çarşamba
- Ne olursa olsun beni affeder misin?
- Sevdiğin kızı öldüreceksin!
- Hızır ile Kimsesiz Yaşar aynı koğuşta!
- Meryem'den masadakilere gözdağı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da milyonları ağlatan sahne
- "Er geç adalet yerini bulacaktır!"
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78.Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. Bölüm
- Seninle uyuyup, seninle uyandığım her gün bana aydın...
- Mürsel'den masaya tehdit!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 76. Bölüm
- Belli ki bir gün bu aileyi sen yöneteceksin!
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