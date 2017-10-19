Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 76. Bölüm 18 Ekim 2017, Çarşamba

Yaşar, işlediği suça dostum dediği İlyas'ı katarak kaderine ortak etmiştir. Amacı kardeşinin ölümünü ona ihale eden Ekrem'in oyunundan sıyrılmaktır. İstihbarattaki karşıt yapılanmayı açığa çıkarmaya çalışan Ceylan ve Nevzat bu durumu devletin menfaatine kullanmayı bilirler. Nevzat artık Çakırbeyli ailesinin yanında olmayacağını açıkça söylemiş olsa da ortak düşmanların karşısında bir arada olmak gerekmektedir.

Ekrem'in uğruna kardeşini kurban ettiği planlarından biri de Hızır'la birlikte ticaret masasına oturabilmektir. Nitekim yaptığı eylemlerle güven sağlar ve ölüm haberini bekleyen masadakiler karşısında bir sandalyeye sahip olur. Bütün bu krizler içinde dostu düşmanı bir araya getiren masa toplantısında oklar Ünal Kaplan'a çevrilecektir. Tüm düşmanları yok olana kadar kıyıma amade olan Hızır da bu toplantıdan kafasındaki soru işaretlerini dağıtmadan ayrılmama konusunda kararlıdır.