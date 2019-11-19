Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm tek parça izle! EDHO yeni bölüm full izle 19.11.2019 23:53

Ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 148. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Altan'ın planları karşısında Alparslan yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir alıyor ve mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklıyor. Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.