Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm tek parça izle! EDHO yeni bölüm full izle

Ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 148. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Altan'ın planları karşısında Alparslan yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir alıyor ve mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklıyor. Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.
ALPARSLAN TEDBİRİNİ ALIYOR
Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır.
TUFAN OĞLUNU KURTABİLECEK Mİ?
Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.
HIZIR İÇLERİNDE HAİN OLDUĞUNU ANLIYOR
Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez.
SEVDA'NIN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir.
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