Haberler Web TV Abdurehim Heyit yaşıyor iddiası!

Abdurehim Heyit yaşıyor iddiası!

10.02.2019 23:40

Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çin Resmi Ajansı, Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia eden bir videosunu yayımladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları