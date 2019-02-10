Abdurehim Heyit yaşıyor iddiası!

Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çin Resmi Ajansı, Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia eden bir videosunu yayımladı.
Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çin Resmi Ajansı, Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia eden bir videosunu yayımladı.
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