Yol Durumu

Cennet'in Gözyaşları 8. Bölüm fragman

06 Kasım 2017, Pazartesi
"Niye her şeyi benden saklamaya çalışıyorsunuz?"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cennet'in Gözyaşları Videoları