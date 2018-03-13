Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı

21 / 13 20 / 9 16 / 4 10 / -2 19 / 8 20 / 9 16 / 7 18 / 13 8 / -5 17 / 5 20 / 12 18 / 8 20 / 12 20 / 6 14 / -1 18 / 10 16 / 3 9 / 1 16 / 7 14 / 8 19 / 12 16 / 12 16 / 7 17 / 7 19 / 11 19 / 4 19 / 10 19 / 12 18 / 6 16 / 4 10 / -1 16 / 7 18 / 8 18 / 8 16 / 4 12 / 2 20 / 11 17 / 4 13 / 6 18 / 11 21 / 14 18 / 10 20 / 11 17 / 7 9 / -3 17 / 8 18 / 5 17 / 7 19 / 10 17 / 7 19 / 9 19 / 10 19 / 9 16 / 6 19 / 7 20 / 11 17 / 11 19 / 14 15 / 7 14 / 0 16 / 6 16 / 7 18 / 7 19 / 11 17 / 7 19 / 9 18 / 8 18 / 10 14 / 7 16 / 3 21 / 10 14 / 6 15 / 9 20 / 9 18 / 8 18 / 3 16 / 6 11 / 0 16 / 11 15 / 5 17 / 12 "Kim ne derse desin senden şüphe etmemeliydim!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.