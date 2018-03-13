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Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı

13 Mart 2018, Salı

"Kim ne derse desin senden şüphe etmemeliydim!"
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