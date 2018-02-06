Cennet'in Gözyaşları 19. Bölüm fragmanı

Cennet'in Gözyaşları 19. Bölüm fragmanı05 Şubat 2018, Pazartesi
Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.
- Cennet'in Gözyaşları 18. Bölüm fragmanı
- Cennet'in Gözyaşları 17. Bölüm fragmanı
- Cennet'in Gözyaşları 18. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 17. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 16. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 16. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 15. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 15. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 14. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 14. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 13. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 13. Bölüm fragman
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.