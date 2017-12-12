Yol Durumu

Cennet'in Gözyaşları 13. Bölüm fragman

11 Aralık 2017, Pazartesi
"Cennet bu eve benim gelinim olarak gelecek!"
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