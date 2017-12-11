Cennet'in Gözyaşları 12 bölüm fragman 10 Aralık 2017, Pazar

Rıza Bey'in ölümüyle ailedeki tüm dengeler değişmiştir. Arzu arkasında duran en büyük destekçisi Rıza beyi kaybetmenin zorluğuyla uğraşırken bir yandan da aldığı tehditler hayatını kabusa çevirmiştir. Peşlerinde birilerinin olduğun biliyordur ama kim olduğu konusunda en ufak bir bilgisi yoktur. İçine düşeceği tehlikeden habersiz şimdilik bu belayı başlarından atmak derdindedir. Ne var ki hesaplarında olmayan bir şey olur. Sema, Arzu ve Cengiz'in foyasını ortaya çıkarmak üzeredir...

Diğer tarafta ise Selim, Cennet ile ilişkisini bir sonraki evreye taşımaya hazırdır. Sevdiği, güvendiği kadınla hayatını birleştirmek istiyordur ama Melisa'yı kimse hesaba katmamıştır. Selim ile ilgili sırrı öğrenen Melisa elindeki en büyük kozu kullanmaya hazırdır. Selim'i elde etmek için yapamayacağı şey yoktur!