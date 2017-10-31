Cennet'in Gözyaşları 6. Bölüm 30 Ekim 2017, Pazartesi

Cennet her şeye rağmen ayakta durma mücadelesine devam ederken bir de Selim'le arası açılır. Her şeyin üst üste geldiği dönemde daha kötü şeyler onu bekliyordur. Nilgün, Cennet'in Selim'in aslında kim olduğunu öğreneceğini düşündüğü için tehlikeli bir planın içine girmiştir. Ne var ki bu plan sadece Cennet'e değil Arzu'ya da zarar verecektir. Tüm bunlar olana kadar Selim ve Cennet'in ilişkisi de artık ivme kazanır. İlk defa Cennet için her şey yolunda gidiyordur. Ta ki Nilgün'ün ölümcül planı devreye girene kadar.