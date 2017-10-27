Cennet'in Gözyaşları 4. Bölüm 26 Ekim 2017, Perşembe

Arzu'nun söylediklerinden sonra fenalaşan Mukaddes, hastanede ölüm kalım savaşı verir. Cennet şu hayattaki tek varlığı babaannesini bu hale getiren kişinin annesi olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşar. Arzu ise o gece ucuz kurtulduğuna tam sevinecekken Mukaddes'in evinde çok önemli bir delil bıraktığını fark eder. Cengiz'in ona verdiği "broş"… Cennet, broşun peşine düşmeden onu geri almak için elinden geleni yapar.

Cennet'e bu konuda Selim yardımcı olur. Melisa, Nilgün'e kendini affettirdikten sonra soluğu Selim'in yanında alır. Ancak Selim'in ona olan mesafeli tavırları Melisa'yı deliye döndürür. Orhan ise Cennet'ten gitgide daha da hoşlanmaya başlar ve yeğeni Melisa'yla beraber ikisini de mutlu edecek planlar kurar. Selim ise Orhan'ın Cennet'e yakın olmasına elinden geldiğince engel olacaktır. Oğluna saplantılı derecede düşkün olan Nilgün, Cennet'in yetimhanede Ali'nin arkadaşı olduğunu öğrenince deliye döner. Nilgün'ün saplantılı halleri artık kontrol edilemez bir hal alır.

Özlem'in geçmişteki gibi hiçbir şey söylemeden onu terk ettiğini düşünen Mahir, Özlem'den gelen telefonla şaşkına döner. Ve sonrasında öğrendikleri bundan sonra hem babasına hem de karısına karşı tavırlarının farklılaşmasına neden olur. Suna ve Arzu yıllar sonra karşı karşıya gelir. Suna, Mukaddes'in bu duruma gelmesinin sebebi olanın o olduğunu bildiği için Arzu'ya çok kötü davranır. Ancak Arzu'nun tek isteği broşu alıp Cennet'ten ve onlardan uzak olmaktır. Bunun için Suna'dan yardım istemeyi bile göze alır. Selim ve Cennet broşu yapan kişinin peşine düşerler. Bu serüvenin sonunda sadece Cennet'i değil Selim'i de büyük bir sürpriz beklemektedir.