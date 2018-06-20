Cennet'in Gözyaşları 36. Final bölümü izle - Hemen izle

Cennet ve Selim evleniyor.
Her şey sarpa sarar. Cihan'ın öfkesi katlanır ve bu öfkenin kurbanları da Cennet ve Melisa olurlar. Arzu kızlarını kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Bunun için bir can feda edilmesi gerekse bile bunu yapacaktır! Pazarlık zamanı geldiğinde Arzu çoktan kararını vermiştir. Kızları için yapamayacağı şey yoktur. Yaptığı fedakarlığın yükü ne kadar ağır olsa da değdiğini biliyordur Arzu. 'Yine olsa aynısını yaparım' diyecek kadar güçlü bir kadındır. Annedir! Tüm yaşananlar, ödenen ağır bedeller, kayıplar… Hepsi için değmiştir. Geçmişi kaderi, bugünü ise geleceğinin ilk günüdür artık. Kızlarıyla beraber başlayan yeni hikayesi…
Cennet'in Gözyaşları 36. Final bölümü izle - Hemen izle19 Haziran 2018, Salı
Cennet ve Selim evleniyor.
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