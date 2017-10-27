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Cennet'in Gözyaşları 2. Bölüm

26 Ekim 2017, Perşembe
Selim, Cennet’i geri dönmesi için ikna etmeye çalışır.
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