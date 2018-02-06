Cennet'in Gözyaşları 17. Bölüm 05 Şubat 2018, Pazartesi

Selim ve Melisa'nın evlilik kararı açıklanmıştır.



Selim ve Melisa'nın evlilik kararı açıklanmıştır. Cennet için büyük bir yıkımdır. Bu zoraki evlilik baskısı Selim'i daha çok allak bullak eder. Kalbinde sadece Cennet vardır. Cennet'in iki dudağı arasındadır her şeyi geride bırakıp onunla yeni bir başlangıç yapmak… Cennet için zor bir karar olacaktır. Ya Selim'le birlikte çekip gidecek ya da içi kan ağlayarak Selim'den vazgeçecektir... Cennet'in bu kadar çok acı çekiyor oluşu Kaya için de çok zordur. Onun için Arzu, Cennet'in Melisa yüzünden bile bile üzülmesine göz yumuyordur. Kaya bir şeyler yapacaktır. Arzu ya bu nişanın gerçekleşmesine mani olacak ya da sınavını Melisa ile verecektir. Maalesef en kötüsü gerçekleşir. Kaya'nın hedefi Melisa'dır. Arzu, Melisa'nın hayatını kurtarmaya çalışır ama belki de her şey için çok geçtir… Kaya ölümcül planını uygularken Cennet'i başka bir sürpriz bekliyordur. Tanımadığı birisi Cennet'e başka bir oyun oynuyordur. Annesinin kim olduğunu öğrenmeye yakındır Cennet…