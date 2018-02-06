Cennet'in Gözyaşları 16. Bölüm 05 Şubat 2018, Pazartesi

Büyük oyun



Selim, Melisa'nın oyununun içinde çırpınıyordur. Bu defa durum tahmininden de kötüye gider. Orhan'ın hain planları Selim'i yeni bir tuzağın içine sürüklemiştir. Dönüş yoktur artık Selim için. Cennet, Selim'i kaybediyor olmanın verdiği acıya alışmaya çalışıyordur. Artık yanında ona destek olan bir babası vardır… Kaya'nın ortaya çıkışı yetmezmiş gibi bir de Cennet'i bulmuştur. Arzu için kabus henüz başlıyordur. Buna hemen bir dur demesi, bu belayı başından savması gerekiyordur. Başladığı işi bitirmeye kararlı olan Arzu, Kaya ile yüzleşir. Ancak Kaya'dan kurtulmak hiç de kolay değildir. Kaya oyununa başlamıştır. Arzu'nun hayatına daha çok girmeye karar verir. Arzu'yu büyük bir sürpriz bekliyordur…