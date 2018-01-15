Cennet'in Gözyaşları 15. Bölüm 15 Ocak 2018, Pazartesi

Yalanlarla yüzleşme zamanı



Kaya'nın ortaya çıkışı bütün dengeleri alt üst edecektir. İlk önce Cennet'in karşısına çıkan Kaya, kızının güvenini, kalbini kazanmak ister ama bu hiç de kolay olmayacaktır. Hayatının en büyük sırlarından biriyle yüzleşen Cennet etrafında güvenebileceği, acısını paylaşacağı birini ister. Bunun için de Selim'in kapısını çalar ve en büyük darbeyi o taraftan yer. Melisa ile Selim'in birlikte olduklarını öğrenir.

Selim, Melisa ile birlikte olduğunu sandığı için Cennet'in en zor zamanlarında yanında olamıyordur. İçinde sıkışıp kaldığı bu durum, ailesi ile olan kopuş Selim'i çaresiz bırakmıştır. Ne var ki yaşadıkları yaşayacaklarının yanında hiçbir şeydir…

Herkes kendi dertleriyle boğuşurken en ağır darbe ise Arzu'ya vurulmuştur. Kaya izini bulmuştur. Adını, hayatını değiştiren Arzu, şimdi geçmişiyle yüzleşmeye başlıyordur. Korkuları, travmaları Arzu'nun sonunda çok sert bir karar vermesine sebep olur. Kaya'dan kurtulmaktan başka çaresi yoktur. Her şeyini kaybetmeyi göze alan Arzu, Kaya yaşadığı sürece huzur bulamayacağını biliyordur. Sahip olduğu her şeyi kaybedecek olduğunu bile bile bunu yapacaktır. Kaya'yı ortadan kaldırmaktan başka çaresi yoktur! Ama Kaya'nın Arzu için çok daha büyük planları vardır…