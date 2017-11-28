Cennet'in Gözyaşları 10. Bölüm 27 Kasım 2017, Pazartesi

Cennet öz annesinin kendisine oynadığı oyunu öğrenmiştir. Annesinin kim olduğunu öğrenmeden hiçbir yere gitmeyecektir. Annesini ararken ona Selim de yardım eder. Selim'in iyiliği için onu terk etmiştir Cennet ama bunun aslında ne kadar yanlış olduğunun farkına varır. Yıllar sonra kavuştuğu Ali'dir Selim ve ona arkasını dönmeyecektir. Selim gerçekleri hatırlayana kadar aşkına, Selim'e sıkı sıkıya sahip çıkacaktır. Bunun için Cengiz'i, Nilgün'ü ve herkesi karşısına almaya da hazırdır.

Arzu ve Melisa için Cennet'in gitmemesi yine büyük bir sorundur. Melisa artık daha kötücül yollara başvurmaya karar verir. Bu işi kökünden çözecektir... Ama Arzu için durum daha kritiktir. Cennet yeniden peşine düşmüştür ve daha da kötüsü artık Rıza da bu işin peşindedir. Cennet'e annesini bulması konusunda yardım edecektir... İşler daha da sarpa sarmışken olabilecek en kötü şey olur. Arzu'nun sakladığı sırlara bir yenisi daha eklenecektir ve bu defaki en ağır suçlardan biri olacaktır!