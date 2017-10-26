Cennet'in Gözyaşları 1. Bölüm 25 Ekim 2017, Çarşamba

Annesi tarafından bebekken terk edilmiş Cennet (Almila Ada), babaannesi Mukaddes'le (Güler Ökten) beraber yoksul mahallede yaşamaktadır. Mimarlık fakültesinden birincilikle mezun olacağı gün, yakışıklı ve başarılı patronu Selim'le (Berk Atan) yolları kesişir. SR Mimarlığın ortaklarından Soyer ailesinin biricik kızı Melisa (Zehra Yılmaz), Cennet'in fakülteden arkadaşıdır. Ve Selim'le çocukluktan beri arkadaştır. Ancak Melisa için Selim arkadaştan ötedir. Cennet, mezuniyet töreninde Selim'i Melisa'nın yanında görünce şok olur.

Melisa'nın başarılı iş kadını olan annesi Arzu (Esra Ronabar), Cennet'e şirketlerinde iş teklif eder. Selim, ilk görüşte etkilendiği Cennet'in şirketlerinde işe başlayacak olmasından son derece memnundur. Ancak Arzu, kendi elleriyle hayatına soktuğu Cennet'le beraber, sırlarla dolu geçmişinin de geldiğinden habersizdir.

Bazı bağlar hiç kopmaz. Anne ile çocuk gibi, gerçek aşklar gibi, samimi dostluklar gibi. Cennet'in Gözyaşları bu hiç kopmayan bağların samimi hikayesi. Hiç kopmayıp ancak kördüğüm haline gelen bağların...