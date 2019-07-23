Canevim 9. yeni bölüm fragmanı yayında! 23.07.2019 00:31

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyordu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Canevim 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANEVİM 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterir.

SEZGİN VE ELVAN NE YAPACAK?

Sezgin ve Elvan, kötü sona engel olmak için onları barıştırmaya çalışırken bunun pek de kolay olmayacağını fark edeceklerdir. Taylan'ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla olur.

ÖMER VE CEYLAN ARASINDAKİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?

Ceylan'dan sonsuza kadar kurtulmak isteyen Feryal, bir yandan Taylan'ı korumak bir yandan da Ömer ve Ceylan arasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorundadır.

TAYLAN GERÇEKLERİ FARK EDİYOR

Taylan ise Simla'yı da içine çektiği oyunla, Ceylan'a yaklaşmasının daha kolay olacağını fark etmiştir. Atölyede işe başlayan Elvan'ın uzun süredir kapalı olan telefonuna ihtiyaç duyması, geçmişi ve ailesiyle ilgili korkularını gün yüzüne çıkarır.

MÜJGAN YENER'LE BULUŞUYOR

Müjgan ise davette tanıştığı Yener'le buluşurken, yanlış anlaşılmalara engel olamaz.