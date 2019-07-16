Canevim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümde bu hafta Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatıyor. Yeni bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Canevim 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
CANEVİM 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur.
YENİ BİR ÇATIŞMA BAŞLIYOR
Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır.
ÖMER'İN HEDEFİNDE KİM VAR?
Artık Ömer'in hedefinde Taylan vardır. Diğer taraftan Taylan, Ceylan'la baş başa kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz.
TAYLAN'DAN BEKLENMEDİK HAREKET
Ceylan, Taylan'ın gittikçe belirginleşen tavırları sonucunda artık onun ilgisinden neredeyse emindir. Ancak Taylan'dan beklenmedik bir manevra gelecektir.
ELVAN'IN HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR
Haksever ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ise Elvan'ın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yol açar. Elvan'la sürekli çatışma halinde olan Müjgan'ın hiç beklemediği bir anda karşına çıkan kişi, genç kızı çok etkileyecektir.
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