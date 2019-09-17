Canevim 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkacak mı? 17.09.2019 00:25

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Canevim bu hafta 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin merakla beklediği Canevim 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Her şeyi göreceğim, Taylan'ın senden nasıl hevesini aldığını!" repliği dikkat çekiyor.

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur.

MELİS, ÖMER'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır.

HİKMET AYŞE'YLE İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.