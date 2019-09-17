Canevim 15. bölüm kesintisiz izle! Canevim son bölüm tek parça izle 17.09.2019 00:32

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Canevim dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Ceylan'ın kafası karışıyor ve çaresiz bir durumda kalıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Canevim 15. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur.

MELİS, ÖMER'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır.

HİKMET AYŞE'YLE İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.