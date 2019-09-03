Canevim 13. bölüm tek parça izle! Canevim son bölüm kesintisiz izle 03.09.2019 00:35

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Canevim 13. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalıyor. Peki, Canevim'in heyecan dolu bölümünde neler yaşandı? Canevim 13. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

CANEVİM 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, kan dökülmeden bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar.

ÖMER NE YAPACAK?

Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalmıştır. Ancak Taylan'ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer'i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar.

CEYLAN'I SARSAN ACI HABER

Herkesi, en çok da Ceylan'ı sarsan acı haber; Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ceylan, Kristina'nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, edilen ihanetlerin, oynanan oyunların ve gizli kalmış gerçeklerin ortaya döküldüğü yepyeni bir dönem başlar.

ELVAN'IN SAKLADIĞI BÜYÜK SIR

Elvan'ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan'ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki'yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.