Canevim 12. bölüm tek parça izle! Canevim son bölüm kesintisiz izle 27.08.2019 00:33

Atv ekranlarında yayınlanan, ekranların ilgiyle takip edilen dizisi 'Canevim' 12. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Canevim dizisinin son bölümünde ​Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer'in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan'ın telefonundan Ceylan'a göndermek için fırsat kollamaktadır. Ömer ise Feryal'den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne'nin Kristina'yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. İşte Atv'nin sevilen dizisi Canevim'in 12. yeni bölümü...



Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer'in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan'ın telefonundan Ceylan'a göndermek için fırsat kollamaktadır. Ömer ise Feryal'den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne'nin Kristina'yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. Ömer onlara ulaşmaya çalışırken, Hacı Anne testi yaptırmak için Hamza'dan yardım ister. Test günü yaklaşırken, Taylan'ın itirafı, içinden çıkılması zor olayları tetikleyecek ve Taylan'ın gizli planı Ceylan ile Ömer arasındaki büyük yol ayrımını ortaya çıkaracaktır. Taylan, geri dönüşü olmayacak şekilde Ceylan'a olan aşkı için her şeyi göze almıştır. Elvan ise Günnur'un Sezgin'le ilgili sert çıkışından sonra atölyede kalmaya karar verir. Bütün aile Elvan'ı eve dönmeye ikna etmek için uğraşır. Müjgan, Yener'le ayrılmış olsa da, Melis'in oyunları, tekrar kafasının karışmasına neden olur.