Canevim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Aras Aydın'a büyük tuzak kuruluyor 22.08.2019 23:09

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim'in yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina'dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası oluyor. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Canevim 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANEVİM 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Taylan'ın gerçek niyetini Ceylan'a ispatlayabilmek için her şeyi göze almıştır. Feryal, oğlunun şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının arkasında Ömer'in olduğunu düşünmektedir.

CEYLAN BÜYÜK ÇIKMAZDA

Feryal'in Ömer'i takibi ve açıktan saldırıları Ceylan'ı büyük bir çıkmazda bırakır.

GÜÇ SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina'dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası olur. Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesi için son bir adım kalmıştır.

ÖMER VE TAYLAN'IN ZAMAN YARIŞI

Ömer ve Taylan, ikisi için de zamanın kısıtlı olduğu bir yarışın içine girer. Elvan'ın geçmişinden gelen Zeki, peşindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır.

ELVAN KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Sezgin'in bu gizemli adamla ilgili soruları ve merakını geçiştirmeye çalışan Elvan, yaklaşan bu büyük tehdide karşı kendini korumak zorundadır. Öte yandan Müjgan'ın Yener'le ilişkisini öğrenen Melis, Müjgan'ı kendisi için avantajlı olacağını düşündüğü bir yola ikna eder.