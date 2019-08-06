Canevim 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer'den büyük tehdit 06.08.2019 00:34

ATV ekranlarında yayınlanan Canevim dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışan Taylan, bu zor durumdan çıkmak için tehlikeli bir yola giriyor. Son bölümün ardından merakla beklenen Canevim 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışan Taylan, bu zor durumdan çıkmak için tehlikeli bir yola girer.

FERYAL ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR

Yaptığı iş birliğinden oğlunun haberdar olmaması için elinden geleni yapan Feryal ise bir yandan da istediğine ulaşamadığı için başka bir çözüm bulmaya karar verir.

FERYAL NE YAPACAK?

Feryal oğlunu, saplantılı Ceylan aşkından kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

ÖMER'DEN RİSKLİ GİRİŞİM

Ömer de Taylan'ı sevdiği kızdan uzak tutmak için riskli bir girişimde bulunur. Taylan ise her zamanki gibi karda yürüyüp izini belli etmeyecektir.

CEYLAN BİR ÇARE BULUYOR

Ömer'in, Taylan'ı yok yere suçladığını düşünen Ceylan ise onu Taylan'dan uzak tutmak için bir çare bulur. Müjgan yüzünden yerinin açık edilmiş olması Elvan için büyük bir gerilim nedeni olur. Bir yandan da atölyede onu istemeyen kadınlarla mücadele etmek zorunda kalır.