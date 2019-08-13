Canevim 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sizi Ömer mi kaçırdı?" 13.08.2019 01:47

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Canevim dizisinin geçen haftaki bölümünde ortalık karıştı. Son bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Canevim 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışan Taylan, bu zor durumdan çıkmak için tehlikeli bir yola girer.

FERYAL ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR

Yaptığı iş birliğinden oğlunun haberdar olmaması için elinden geleni yapan Feryal ise bir yandan da istediğine ulaşamadığı için başka bir çözüm bulmaya karar verir.

FERYAL NE YAPACAK?

Feryal oğlunu, saplantılı Ceylan aşkından kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

ÖMER'DEN RİSKLİ GİRİŞİM

Ömer de Taylan'ı sevdiği kızdan uzak tutmak için riskli bir girişimde bulunur. Taylan ise her zamanki gibi karda yürüyüp izini belli etmeyecektir.

CEYLAN BİR ÇARE BULUYOR

Ömer'in, Taylan'ı yok yere suçladığını düşünen Ceylan ise onu Taylan'dan uzak tutmak için bir çare bulur. Müjgan yüzünden yerinin açık edilmiş olması Elvan için büyük bir gerilim nedeni olur. Bir yandan da atölyede onu istemeyen kadınlarla mücadele etmek zorunda kalır.