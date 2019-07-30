Canevim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 30.07.2019 12:07

Ekranların sevilen dizisi Canevim her pazartesi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyicilerin merakla beklediği Canevim 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. ​

KRİSTİNA HAREKETE GEÇİYOR

Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır.

CEYLAN OLANLARDAN ETKİLENİYOR

Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler.

TAYLAN'DAN TATSIZ SÜRPRİZ

Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

ELVAN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.