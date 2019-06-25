Canevim 4. son bölüm kesintisiz izle 25.06.2019 00:22

Ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Canevim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan ediyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler yaşandı. ? Canevim 4. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

CANEVİM 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer.

ÖMER, CEYLAN'A ULAŞABİLECEK Mİ?

Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur.

ELVAN VE AYŞE NE YAPACAK?

Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar.

MÜJGAN GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.